Pharma Mar Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Pharma Mar gab es in den sozialen Medien zuletzt keine besonders positiven oder negativen Stimmungsausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Pharma Mar diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pharma Mar-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 35,3 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 35,7 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +1,13 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 40,13 EUR, liegt der letzte Schlusskurs mit -11,04 Prozent unter diesem Durchschnitt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Pharma Mar wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Pharma Mar liegt bei 84,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Pharma Mar weder überkauft noch überverkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Pharma Mar-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.