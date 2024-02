Pharma Mar Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Einschätzung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung und dem Buzz im Netz. In Bezug auf Pharma Mar hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Gleiches gilt für die Rate der Stimmungsänderung, die kaum Änderungen zeigt. Die technische Analyse zeigt, dass die Pharma Mar-Aktie derzeit -12,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -1,02 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharma Mar-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Über einen Zeitraum von 25 Handelstagen wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Pharma Mar.

Die Stimmung in den sozialen Medien und Kommentaren rund um Pharma Mar war neutral, was zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Basierend auf diesen Faktoren wird die Pharma Mar-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.