Pharma Mar Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Pharma Mar diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Pharma Mar. Aufgrund dieser Neutralität ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Aktie von Pharma Mar zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,08 EUR deutlich darüber liegt (Unterschied +15,1 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 37,25 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+10,28 Prozent Abweichung). Somit erhält die Pharma Mar-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pharma Mar-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 71 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 35,93, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.