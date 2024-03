Pharma Mar Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Pharma Mar liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 71,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 80,31, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Pharma Mar gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die Pharma Mar derzeit -19,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 auf -18,12 Prozent beläuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Pharma Mar langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild.