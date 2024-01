Pharma Foods International Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Internet und insbesondere soziale Medien haben einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Bei Pharma Foods wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Pharma Foods liegt bei 61,4 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 72,59, was darauf hindeutet, dass Pharma Foods überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pharma Foods bei 1568,21 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1002 JPY liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal, da die Differenz bei -18,98 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".