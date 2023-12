PharmaSGP Holding Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Pharmasgp-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 22 EUR liegt 12,21 Prozent unter dem GD200 (25,06 EUR), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Hingegen liegt der GD50 bei 20,08 EUR, was einem Abstand von +9,56 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Pharmasgp in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pharmasgp-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (9) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (18,03) erhalten daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Pharmasgp nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Pharmasgp ist neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Stimmung als "Neutral" eingestuft.