PharmaSGP Holding Aktie – Platow Brief sieht klaren KAUF. Bisher „unbekannte“ Aktie? Deshalb gibt es den Platow Brief.

PharmaSGP Holding Aktie – der Platow Brief sieht eine Kaufgelegenheit.

PharmaSGP Holding AG (ISIN:DE000A2P4LJ5) bleibt für Platow ein Kauf. Eine eher unauffällige Aktie mit relativ geringem Freefloat – was für den Anleger bedeutet nur limitiert am Markt zu agieren, um Überraschungen zu vermeiden. Trotzdem oder gerade deswegen für den Platow Brief interessant. Hier steht warum: