PharmaSGP Holding Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Pharmasgp-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 21,1 EUR, was einer Entfernung von -15,26 Prozent vom GD200 (24,9 EUR) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 20,07 EUR, was einem Abstand von +5,13 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pharmasgp liegt bei 65,52, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Pharmasgp ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Pharmasgp, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden.