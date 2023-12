PharmaSGP Holding Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Pharmasgp-Aktie liegt bei 25 EUR, während der aktuelle Kurs bei 21,6 EUR steht. Dies führt zu einer Distanz von -13,6 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 20,05 EUR, was einer positiven Differenz von +7,73 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pharmasgp-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, mit einem Wert von 21 für die letzten 7 Tage und 24,19 für die letzten 25 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionen in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität zeigen und kaum Veränderungen in der Stimmungsintensität aufweisen. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da in den Diskussionen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Pharmasgp sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht als "Neutral" angemessen bewertet wird.