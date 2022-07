PharmaSGP-Aktie: Finanzierung von bis zu 160 Mio. EUR gesichert!

Nach starkem organischem Wachstum und der erfolgreichen Akquisition und Integration der vier OTC-Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® des ehemaligen GlaxoSmithKline-Konzerns (GSK) in der zweiten Jahreshälfte 2021 erzielte die PharmaSGP Holding SE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz in Höhe von 65,3 Mio. EUR. Die Anleger wurden an diesem Erfolg in Form einer Dividende in Höhe von 50,5 % des Konzernergebnisses… Hier weiterlesen