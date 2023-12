PharmaCyte Biotech Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Pharmacyte Biotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,26 USD liegt, was einer Abweichung von -12,74 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,19 USD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,2 Prozent) liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Pharmacyte Biotech-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pharmacyte Biotech liegt bei 39,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pharmacyte Biotech weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher erhält die Aktie von Pharmacyte Biotech insgesamt die Note "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.