PharmChem Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Pharmchem als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Pharmchem-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 70,56, was für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält Pharmchem in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Pharmchem daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Diskussionen über Pharmchem in den sozialen Medien deuten auf neutrale Themen rund um den Titel hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von Pharmchem bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Pharmchem-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 2,63 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,62 USD, was eine -0,38 prozentige Abweichung darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft im Rahmen der technischen Analyse betrachtet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,74 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer -4,38 prozentigen Abweichung führt. Somit erhält die Pharmchem-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Pharmchem daher für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung ausgezeichnet.