PharmAust Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Aktuell liegt der Pharmaust-RSI bei 20, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 28,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Pharmaust. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Pharmaust-Aktie beträgt 0,08 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 AUD, und auch hier wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. In Summe wird Pharmaust auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt bekommt Pharmaust für diese Stufe daher ein Rating von "Schlecht".