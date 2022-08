Pfund, Euro fallen angesichts globaler Wachstumssorgen

CANBERA (dpa-AFX) - Das Pfund und der Euro sind am Mittwoch im europäischen Handel gegenüber den wichtigsten Währungen gefallen, da sich die Risikostimmung angesichts der Energiekrise in Europa und der Sorge um eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums verschlechtert hat. Morgen beginnt das Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, am Freitag spricht der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell. Die Anleger werden Powells… Hier weiterlesen