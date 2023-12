Pfizer wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Der Aktienkurs von Pfizer verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -19,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 79,69 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Arzneimittel" beträgt 92,69 Prozent, und Pfizer liegt aktuell 112,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer bezüglich Pfizer haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität bezüglich der Diskussion über Pfizer gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird Pfizer weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung für diesen Aspekt führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Pfizer mit einem Abstand von -20,39 Prozent vom GD200 (35,9 USD) ein negatives Signal liefert. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, ein negatives Signal auf, da der Abstand -7,03 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Pfizer-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

