Pfizer: Das wahre Kursziel liegt bei 41,87 EUR

Die Aktie von Pfizer ist laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 41,87 EUR und bietet somit ein Potenzial von +31,75%.

• Pfizer: Am 04.08.2023 mit +0,06%

• Guru-Rating von Pfizer bleibt das selbe mit 3,73

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +42,31%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Pfizer eine positive Kursentwicklung von +0,06% verzeichnen. Jedoch zeigt sich in den letzten fünf Handelstagen ein schwacher Trend mit einem Verlust von -2,88%. Diese Entwicklung spiegelt aktuell auch die pessimistische Stimmung am Markt wider.

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, sind im Durchschnitt acht Analysten der Meinung , dass es sich bei dieser Gelegenheit um einen starken Kauf handele. Drei weitere Analysten bewerten sie als “Kauf” und fifteen gaben eine neutrale...