Pfizer: Das wahre Kursziel liegt bei 41,11 EUR

Laut Analysten wird die Aktie von Pfizer derzeit unterschätzt. Das tatsächliche Kursziel ist um +29,91% höher als der aktuelle Preis.

• Pfizer: -0,91% am 11.09.2023

• Das Kursziel von Pfizer beträgt 41,11 EUR

• Guru-Rating für Pfizer bleibt unverändert bei 3,65

Am gestrigen Tag verzeichnete die Pfizer-Aktie an der Börse einen Verlust von -0,91%. Die Ergebnisse des letzten vollständigen Handelstages zeigen jedoch in den vergangenen fünf Tagen insgesamt ein Minus von -4,07%. Die Marktsituation scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen hatten, lässt die Stimmung nichts Gutes ahnen.

Das mittelfristige Kursziel für Pfizer liegt gegenwärtig bei 41,11 EUR und soll laut Bankanalysten erreicht werden. Wenn ihre Prognose stimmt würden Investoren ein Potenzial von +29.91%...