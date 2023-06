Pfizer: Das wahre Kurspotenzial - 42,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizers Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Sie schätzen das tatsächliche Kursziel auf eine Distanz von +21,43% zum aktuellen Niveau.

• Pfizer verzeichnete am 22.06.2023 ein Minus von -0,92%

• Das mittelfristige Kursziel für Pfizer liegt bei 42,86 EUR

• Pfizers Guru-Rating wurde mit einem Wert von 3,72 bewertet

Am gestrigen Handelstag gab die Aktie um -0,92% nach und beläuft sich damit auf einen Rückgang von -3,04% in den letzten fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Woche an der Börse. Der Markt scheint gegenwärtig relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sieht es so aus als ob die Bankanalysten diese Entwicklung erwartet hatten und ihre Meinung ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Pfizer beträgt aktuell 42,86 EUR laut Bankanalystenmeinungen. Sollten sie Recht...