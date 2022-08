Pfizer präsentiert positive Topline-Daten aus der Impfstoffstudie gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in der Spätphase

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) gab positive Top-Line-Daten aus der klinischen Phase-3-Studie RENOIR bekannt, in der der bivalente Impfstoffkandidat gegen RSV prefusion F, RSVpreF, bei Erwachsenen ab 60 Jahren untersucht wird. Die Phase-3-Studie RENOIR (RSV vaccine Efficacy study iN Older adults Immunized against RSV disease) ist eine globale Studie, die die Wirksamkeit, Immunogenität und Sicherheit einer Einzeldosis von RSVpreF bei Erwachsenen ab 60 Jahren untersuchen soll. Der bivalente… Hier weiterlesen