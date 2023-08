Pfizer präsentiert Geschäftszahlen: Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet - Prognose für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In exakt 61 Tagen wird das global agierende Pharmaunternehmen Pfizer, mit Hauptsitz in New York, seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Investoren und Analysten blicken gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 verzeichnete Pfizer einen Umsatz von 20,94 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang um -34,40 Prozent auf 12,78 Milliarden Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -67,40 Prozent auf 2,60 Milliarden Euro fallen.

Aktieninhaber stellen sich nun die Frage: Wie reagiert der Markt auf die Zahlen von Pfizer?

Für das Gesamtjahr sind Analysten eher pessimistisch gestimmt. Ein Umsatzrückgang von -39,10 Prozent wird prognostiziert sowie ein Gewinnrückgang...