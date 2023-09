Pfizer - neues Kurspotenzial für Investoren: 42,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 42,81 EUR mit einem Potenzial von +28,95%.

• Pfizer: Am 01.09.2023 mit +1,13%

• Mittelfristiges Kursziel bei 42,81 EUR

• Anteil optimistischer Analysten: +42,31%

Am Finanzmarkt konnte die Aktie gestern eine positive Entwicklung von +1,13% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich jedoch ein rückläufiger Trend gezeigt (-1,19%). Die Analyse zeigt eine skeptische Stimmung am Markt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 42,81 Euro und bietet damit ein erhebliches Wachstumspotenzial (+28.95%). Allerdings teilten nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Dennoch sehen acht Analysten Pfizer als “starken Kauf” an und drei weitere als “Kauf”....