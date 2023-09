Pfizer erwartet im dritten Quartal Umsatzrückgang und Gewinnaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In genau 56 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Pfizer seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, wie hoch der Umsatz und Gewinn ausfallen werden und wie sich die Pfizer-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer beträgt derzeit beeindruckende 185,35 Mrd. EUR. Anleger und Analysten warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen, da die derzeitigen Datenanalysen darauf hinweisen, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal kommen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Pfizer einen Umsatz von 21,01 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -29,10 Prozent auf 13,84 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird mit einer Veränderung gerechnet: Voraussichtlich wird er um -64,60 Prozent fallen und bei 2,83 Mrd. EUR...