Pfizer: Zielkurs bei 41,47 EUR

Die Aktie von Pfizer ist nach Einschätzung der Analysten unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 41,47 EUR und somit um +22,14% über dem aktuellen Kurs.

• Pfizer: +0,71% am 25.07.2023

• Das Kurspotenzial beträgt +22,14%

• Guru-Rating unverändert bei 3,73

Am gestrigen Handelstag konnte die Pfizer-Aktie ein Plus von +0,71% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie einen Anstieg von insgesamt+3,67%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Pfizer liegt aktuell bei 41,47 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt daher eine Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzial von+22,14%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Ansicht angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktien als starkes Investment...