Pfizer: Schaden durch Tornados und ein wichtiger Meilenstein!

Morgan Stanley hat Stellung zu den Konsequenzen des jüngsten Tornados genommen, der die Pfizer-Injektionsanlagen in North Carolina beeinträchtigte. Obschon man erwartet, dass der finanzielle Schaden für das Unternehmen gering sein wird, könnte es möglicherweise zu “einigen” Engpässen in der Medikamentenversorgung kommen. Die Fabrik ist eine von den weltweit führenden Herstellern steriler Injektionsprodukte und versorgt etwa ein Viertel aller US-Krankenhäuser mit Injektionsmitteln. Pfizer reagierte auf die Tornadoschäden mit einer Pressemitteilung und kündigte an, die Situation beurteilen zu wollen. Investoren sind gespannt auf weitere Informationen von Pfizer, welche voraussichtlich spätestens im Q2-Geschäftsbericht am 1. August veröffentlicht werden.

Genehmigung durch EMA?

Die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt die...