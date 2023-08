Pfizer Quartalszahlen: Prognose zeigt Umsatzrückgang und Einfluss auf Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In genau 81 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Pfizer seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Viele Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Pfizer Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Pfizer Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 179,39 Mrd. EUR. Es bleiben nur noch 81 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen, und sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern dem Ereignis entgegen. Analysedaten zufolge erwarten Experten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 20,54 Mrd. EUR, während er nun voraussichtlich um -34,60 Prozent auf 12,49 Mrd. EUR fallen wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -67,40% auf 2,55 Mrd. EUR reduzieren.

Auf...