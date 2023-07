Pfizer Quartalszahlen in 106 Tagen: Prognosen und Erwartungen der Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, das am 106. Tag nach Börseneröffnung die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren wird. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und möchten wissen, wie sich die Pfizer Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer beträgt derzeit 180,96 Mrd. EUR und es sind nur noch 106 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Pfizer einen Umsatz von 20,15 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -25,40 Prozent auf 13,96 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -60,10% auf 3,06 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen eher pessimistisch aus: Der Umsatz...