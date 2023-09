Pfizer: Quartalsbilanz mit erwartetem Umsatzrückgang - Prognosen und Markttrends

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In knapp anderthalb Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Pfizer seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Analysen zufolge wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 21,11 Mrd. EUR, während nun mit einem Rückgang von -29,10 Prozent auf 13,91 Mrd. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -64,60 Prozent fallen und bei 2,84 Mrd. EUR liegen.

Langfristig sind die Prognosen eher pessimistisch: Ein Umsatzrückgang von -34,20 Prozent und ein Gewinnrückgang von -49,80 Prozent auf 10,16 Mrd. EUR werden erwartet. Trotzdem bleibt der Gewinn positiv und voraussichtlich bei 10,16 Mrd. EUR im Vergleich zu den erreichten 28,71 Mrd. EUR im Vorjahr.

Die...