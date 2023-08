Pfizer Quartalsbilanz Prognose: Umsatzrückgang erwartet, Aktienkurs könnte weiter steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in New York, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Medikamenten spezialisiert hat. In 67 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen und Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Pfizer beeindruckende 190,15 Mrd. EUR. Die Analysten erwarten jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte Pfizer einen Umsatz von 20,80 Mrd. EUR, während jetzt ein Rückgang um -30,00 Prozent auf 13,53 Mrd. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn soll es Veränderungen geben: Experten gehen davon aus, dass der Gewinn um -65,70% fallen wird und voraussichtlich bei 2,71 Mrd. EUR liegen wird.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem...