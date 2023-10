Pfizer Quartalsbilanz Prognose: Erwarteter Umsatzsprung von 30,46%, Gewinnsteigerung um 8,73% erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In gut drei Monaten wird das New Yorker Unternehmen Pfizer seine Quartalsbilanz vorlegen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Insbesondere die Umsatzzahlen dürften interessant sein, da Analysten momentan mit einem deutlichen Plus im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im letzten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 23,04 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +30,46 Prozent auf 30,06 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +8,73 Prozent auf 5,15 Mrd. EUR steigen.

Langfristig sind die Prognosen optimistisch: Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um +30,46 Prozent steigenfallen wird und der Gewinn um +8,73 Prozent auf insgesamt 32,09 Mrd. EUR anwachsen soll. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit eine positive Veränderung des Gewinns um +8,73%. Der Gewinn...