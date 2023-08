Pfizer: Potenzielles Kursziel von 41,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,87 EUR und bietet somit ein Potential für Investoren in Höhe von +28,03%. Die gestrige Kursentwicklung zeigte ein Plus von +0,55%, was sich auf eine positive Handelswoche mit insgesamt +2,90% summiert.

• Pfizer stieg um +0,55% am 10.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 41,87 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,73

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige eher neutral gestimmt sind oder zum Halten raten (15 Experten), sehen acht Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal an und drei weitere als generellen Kauf. Damit zeigt sich eine optimistische Stimmung auf dem Markt gegenüber der Pfizer-Aktie mit einem Anteil positiver Einschätzungen bei +42,31%.

