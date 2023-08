Pfizer: Potenzial von fast +26% - Kursziel bei 42,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie des weltweit tätigen Pharmaunternehmens Pfizer konnte in den letzten fünf Handelstagen eine nahezu neutrale Kursentwicklung verzeichnen. Das Wachstum belief sich auf -0,08%.

Nichtsdestotrotz zeigen sich Bankanalysten optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel der Pfizer-Aktie auf 42,51 EUR ein. Sollten die Analysten Recht behalten, könnte das Unternehmen Investoren damit ein Potenzial von rund +25,97% eröffnen.

Aktuell teilen jedoch nicht alle Experten diese Ansicht bezüglich einer positiven Entwicklung der Pfizer-Aktie in naher Zukunft. So haben 15 Experten die Bewertung “halten” vergeben und nur drei setzen das Rating “Kauf”. Allerdings bewerten immerhin acht Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal – was einem Anteil von +42,31% entspricht.

Abgerundet wird diese Einschätzung durch einen bewährten...