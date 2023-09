Pfizer: Potenzial von +28,67% - Kursziel liegt bei 41,11 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,11 EUR und bietet somit ein Potenzial von +28,67% zum aktuellen Kurs.

• Gestern hat die Pfizer-Aktie um +0,05% zugelegt

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,65

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Pfizer eine positive Kursentwicklung von +0,05%. Die letzten fünf Handelstage ergaben jedoch einen Gesamtverlust von -3,15%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Insgesamt meinen sieben Bankanalysten momentan sogar einen Kauf der Aktie. Drei weitere Experten sehen das Papier immerhin noch positiv und empfehlen den Kauf. Der Großteil (16) der Analysten bewerten Pfizer allerdings neutral mit “halten”.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen und bleibt dabei unverändert auf...