Pfizer: Potenzial für Kurssteigerungen - 41,74 EUR

Die Aktie von Pfizer wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das tatsächliche Kursziel liegt bei +35,95% des aktuellen Marktpreises.

• Am 27.09.2023 stieg Pfizers Aktienkurs um +0,10%

• Das durchschnittliche Kursziel von Pfizer beträgt 41,74 EUR

• Pfizers Guru-Rating bleibt stabil bei 3,65

Gestern legte der Aktienkurs von Pfizer am Finanzmarkt um +0,10% zu. Der Rückblick auf die letzten fünf Handelstage zeigt jedoch eine negative Entwicklung von -1,27%. Die Marktstimmung scheint also momentan pessimistisch zu sein.

Obwohl das nicht alle Analysten erwartet hatten, steht das aktuelle Kursziel für Pfizer bei 41,74 EUR.

Die Bankanalysten sind sich einig und geben an dass die Aktie in mittlerer Zukunft dieses Niveau erreichen kann. Dies würde aktuell Investoren eine Renditeaussicht in Höhe von +35,95% bieten....