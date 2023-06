Pfizer: Kursziel von 42,92 EUR oder eine Steigerung um +26,98%

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie des globalen Pharmakonzerns Pfizer scheint laut Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei beeindruckenden 42,92 EUR – eine Steigerung um satte +26,98% vom derzeitigen Preis entfernt.

• Die Kursentwicklung von Pfizer am 27.06.2023 beträgt -0,09%

• Der Guru-Rating von Pfizer hat sich auf 3,72 stabilisiert

• Jetzt sehen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere bewerten sie als optimistischen Kauf

In der letzten Handelswoche gab es bei Pfizer einen Rückgang in Höhe von -5,26%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ pessimistisch ist. Insgesamt sind sich jedoch viele Experten einig darüber dass die Firma großes Potenzial für Investoren bietet.

Der Durchschnitt aller Bankanalysteneinschätzungen beläuft sich aktuell auf das bereits genannte...