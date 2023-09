Pfizer: Kursziel von 41,20 EUR - Potential von +28,73%

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie des Pharmaunternehmens Pfizer hat in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von -4,28% verzeichnet. Am gestrigen Tag betrug die Kursentwicklung -0,09%. Die Stimmung am Markt scheint damit pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Pfizer liegt bei 41,20 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +28,73%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Von insgesamt 26 Analysten empfehlen derzeit 7 einen Kauf der Aktie und weitere 3 sehen eine positive Entwicklung voraus. Dennoch haben sich auch 16 Experten neutral positioniert.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,65 gleichbleibend positiv. Somit sind immerhin noch +38,46% aller Analysten optimistisch eingestellt.