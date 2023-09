Pfizer: Kursziel von 41,10 EUR laut Analysten nicht angemessen bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie der US-amerikanischen Pharma-Gesellschaft Pfizer scheint nach Meinung von Bankanalysten aktuell nicht adäquat bewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,10 EUR und somit um +27,64% höher als der gegenwärtige Wert.

• Am 07.09.2023 stieg die Pfizer-Aktie um +0,50%

• Trendindikator Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,65

Auch wenn sich das letzte Börsenergebnis vom gestrigen Tag mit einem Plus von +0,50% positiv entwickelt hat und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Rückgang von -2,37% verzeichnet wurde – die Stimmung am Markt bleibt eher pessimistisch.

Obwohl sieben Finanzexperten zum Kauf der Aktien raten und weitere drei Experten diese Einschätzung optimistisch teilen (Kauf), zeigen sich insgesamt 16 Analysten neutral (Halten) gegenüber dem Unternehmen aus New York.

Das positive Gesamtbild wird...