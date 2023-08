Pfizer: Kurspotenzial von 28,62% auf das Kursziel von 41,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In Anbetracht der jüngsten Entwicklung am Markt wurde die Aktie von Pfizer in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,49% gesteigert. Gestern legte sie erneut um +0,65% zu. Doch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Pfizer bei 41,87 EUR und impliziert ein Kurspotenzial von +28,62%. Allerdings scheiden sich hierüber die Meinungen der Analysten: Während acht Experten Pfizer als einen starken Kauf werten und drei weitere es als „Kauf“ bezeichnen, sehen andere 15 Analysten lediglich eine neutrale Bewertung als gerechtfertigt an.

Dennoch haben insgesamt weiterhin mehr als vierzig Prozent aller Analysten eine positive Einschätzung für Pfizer – ein Indikator dafür könnte auch das unveränderte Guru-Rating mit einem Wert von 3,73 sein.