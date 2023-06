Pfizer: Kurspotenzial von +21,81%?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie gilt laut Analysten als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 43,97 EUR – ein Potenzial von +21,81%. Gestern konnte der Wert um weitere +0,69% zulegen.

• Mittelfristiges Kursziel: 43,97 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

In den letzten fünf Handelstagen zeigte die Pfizer-Aktie einen positiven Trend und gewann insgesamt +1,62%. Die Meinung der Bankanalysten ist insgesamt optimistisch bis neutral. So sehen sie inzwischen ein Potenzial für Investoren in Höhe von rund einem Fünftel des aktuellen Aktienkurses.

Allerdings gab es auch Stimmen unter den Experten mit einer anderen Einschätzung. Insgesamt haben sich jedoch über zwei Drittel der Analysten positiv zur Aktie geäußert. Das “Guru-Rating” blieb unverändert bei 3,67.

