Pfizer-BioNTech, Moderna Set, zum FDA-Nick für Omicron Booster Schüsse so früh wie Mittwoch zu erhalten: Bericht

Auffrischungsimpfungen für die Omicron-Variante des neuartigen Coronavirus könnten in den USA kurz nach dem Labor Day offiziell zur Verfügung gestellt werden, berichtete Politico am Montag. Was geschah: Die Food and Drug Administration (FDA) wird wahrscheinlich die Auffrischungsimpfungen von Pfizer, Inc. (NYSE:PFE)/BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) und Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) bereits am Mittwoch, so der Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute… Hier weiterlesen