Pfizer: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 43,65 EUR als mittelfristiges Ziel

Die Aktie von Pfizer hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +1,26% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist optimistisch und das spiegelt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten wider.

Das mittelfristige Kursziel für die Pfizer-Aktie liegt bei 43,65 EUR und damit um +20,24% über dem aktuellen Kurs. Während sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und vier weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben, halten sich 14 Experten mit einer Bewertung von “halten” weitgehend neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67. Trotzdem sind nicht alle Analysten davon überzeugt, dass das große Potenzial tatsächlich ausgeschöpft werden kann.

