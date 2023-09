Pfizer: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 41,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie ist laut Experten derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +31,18%. Das Kursziel liegt demnach bei 41,26 EUR.

• Pfizer: Verlust von -0,03% am 21.09.2023

• Aktuelles Kursziel liegt bei 41,26 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,65

Am gestrigen Handelstag musste die Pfizer-Aktie einen leichten Verlust von -0,03% hinnehmen. Damit setzt sich auch in dieser Woche der schlechte Trend fort: In den vergangenen fünf Tagen verlor das Pharmaunternehmen insgesamt -1,35%. Die Stimmung am Markt scheint momentan pessimistisch zu sein.

Dennoch halten viele Bankanalysten an ihrer positiven Einschätzung fest. Das durchschnittliche Kursziel für die nächste Zeit beträgt aktuell 41,26 EUR – was einem Potenzial von +31,18% entspricht.

Allerdings sind nicht alle Analysten so optimistisch gestimmt wie ihre...