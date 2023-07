Pfizer: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 28%

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer hat nach Meinung der Experten aktuell ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,88 EUR, was einem Plus von fast 28% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Pfizer verliert am 28.07.2023 -0,36%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 41,88 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Am gestrigen Tag musste die Pfizer-Aktie an Wert abgeben und verlor -0,36%. Insgesamt befindet sich das Papier seit einer Woche in einem rückläufigen Trend und verzeichnet einen Verlust von -2,77%.

Obwohl diese Entwicklung für manche überraschend sein mag, sind viele Analysten nach wie vor bullish auf den Titel.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten beträgt das mittelfristige Kursziel für Pfizer derzeit 41,88 EUR. Dies würde bedeuten dass Anleger ein Potenzial zum Kauf des...