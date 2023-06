Pfizer: Analysten sehen Kurspotenzial von fast +16%

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer ist nach Meinung von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für den Wert liegt bei 43,37 EUR und damit um +15,97% über dem aktuellen Niveau.

• Pfizer-Aktie: gestern mit +0,18%

• Guru-Rating bei 3,72

• Anteil optimistischer Analysten bei +44%

Am Mittwoch legte die Pfizer-Aktie an der Börse um weitere +0,18% zu und setzt damit ihren positiven Trend fort. Insgesamt steht in den letzten fünf Handelstagen eine Gewinnsumme von +3,23%. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und vergeben im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 43,37 EUR. Von insgesamt 25 befragten Experten empfehlen sieben den Kauf der Aktie als starkes Investment.

Vier Analysten bewerten das Papier als “Kauf”, während 14 andere Experten sich neutral äußern und zum Halten raten. Damit liegt...