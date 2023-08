Pfizer: Analysten sehen 31,75% Kurspotenzial auf 41,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Aktie von Pfizer verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Minus von -2,88%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Doch laut Bankanalysten ist Pfizer aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,87 EUR und damit um +31,75% über dem derzeitigen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich 15 Experten neutral mit einer Bewertung “halten”. Insgesamt sehen somit immerhin noch +42,31% der Analysten optimistisch in die Zukunft von Pfizer.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73.