Pfizer: Analyse zeigt großes Kurspotenzial - 44,64 EUR das Ziel

Die Aktie von Pfizer wird laut Analysten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 44,64 EUR und somit um +29,01% höher als der aktuelle Kurs.

• Pfizer stieg am 12.05.2023 um +0,46%

• Mittelfristiges Kursziel von Pfizer bei 44,64 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,72

Gestern konnte die Aktie von Pfizer einen Anstieg um +0,46% verzeichnen.

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch insgesamt um -1,39%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften ist das mittelfristige Kursziel für Pfizer im Moment bei 44,64 EUR angesetzt.

Dies entspricht einer Einschätzung von Bankanalysten und würde ein Potenzial für Investoren in Höhe von +29,01% bieten.

