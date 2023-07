Pfizer Aktienkurs fällt: Prognosen zeigen optimistischen Ausblick trotz Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer hatte in den letzten Monaten mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Der Umsatz und Gewinn sind rückläufig, was sich auch deutlich auf den Aktienkurs auswirkt. Die Analysten sind eher pessimistisch und erwarten weiterhin einen Rückgang in den Quartalszahlen.

Auf Jahressicht sieht es ähnlich aus. Der Umsatz soll um über 30 Prozent sinken und der Gewinn wird voraussichtlich fast die Hälfte des Vorjahreswertes betragen. Für Aktionäre ist das sicherlich keine erfreuliche Nachricht.

Die Anleger reagieren bereits auf die Prognosen und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen deutlich verändert. Die Analysten sehen jedoch für die nächsten 12 Monate eine positive Entwicklung des Aktienkurses voraus.

Es bleibt abzuwarten, wie Pfizer die Herausforderungen meistern wird und ob sich die Prognosen bewahrheiten werden. Es bleibt...