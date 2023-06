Pfizer: Aktie wird unterbewertet - Kursziel 43.97 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pharmagesellschaft Pfizer wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel für die Aktie liegt bei einem Abstand von +22,32% zum aktuellen Preis.

• Pfizer stieg am 07.06.2023 um +0,27%

• Das aktuelle Kursziel für Pfizer beträgt 43,97 EUR

• Gurus bewerten Pfizer weiterhin mit einer Punktzahl von 3,67

Am gestrigen Tag verzeichnete die Pfizer-Aktie an der Börse einen Anstieg von +0,27%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat das Unternehmen eine positive Entwicklung in Höhe von insgesamt +1,19% gezeigt und gibt damit Grund zur Annahme einer relativ optimistischen Stimmung auf dem Markt.

Die Frage ist jedoch: Hatten Bankanalysten eine solche Entwicklung vorausgesehen? Die Antwort lautet ja.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Pharmaunternehmensaktie wurde auf 43,97 EUR pro Aktie...