Pfizer Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Analysten bewerten die Aktie von Pfizer auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten sind 4 Bewertungen positiv, 8 neutral und 0 negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der durchschnittliche Erwartungskurs liegt bei 45,91 USD, was einer Erwartung von 60,63 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Pfizer von 28,58 USD als "Schlecht" bewertet, da er 20,39 Prozent unter dem GD200 (35,9 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 30,74 USD, was einem Abstand von -7,03 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Pfizer-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentaler Hinsicht wird Pfizer im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,76, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,8 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Pfizer in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität bei Pfizer gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Pfizer kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pfizer-Analyse.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...