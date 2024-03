Pfizer Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer Inc.":

Die technische Analyse der Pfizer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 32,01 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 27,63 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,68 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 27,63 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pfizer 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Laut langfristigen Analysteneinschätzungen wird die Pfizer-Aktie als "Neutral" bewertet. Kurzfristig gesehen erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Das Kursziel der Analysten wird bei 42,83 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 55,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

