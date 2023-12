Pfizer Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse der Pfizer-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 35,76 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 26,13 USD liegt, was einem Abstand von -26,93 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 30,45 USD, was einer Differenz von -14,19 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Pfizer-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsraten aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pfizer-Aktie einen aktuellen Wert von 7 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 103 haben. Dies deutet darauf hin, dass Pfizer aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Pfizer-Aktie einen neutralen Titel, basierend auf Werten von RSI7 (95,4) und RSI25 (70,99), was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven und negativen Indikatoren für die Pfizer-Aktie, wobei die technische Analyse und der Relative Strength-Index auf einen negativen Trend hindeuten, während das Sentiment und die fundamentale Bewertung eher positiv ausfallen.

